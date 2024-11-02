Экс-подруга Дурова не может продать «родовое гнездо» в Петербурге из-за скандала

Бывшая сожительница предпринимателя Павла Дурова, мать его троих детей Ирина Болгар пытается продать семейную трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Однако желающих приобрести «родовое гнездо» нет, сообщает SHOT .

Трехкомнатная квартира на Васильевском острове площадью 96 кв. м изначально была выставлена на продажу за 18 млн рублей. После нескольких отказов потенциальных покупателей цену снизили на 500 тыс. рублей. Однако люди все равно не хотят связываться со скандальными продавцами.

Квартира поделена между тремя собственниками — самой Болгар, ее сестрой Мариной и сводным братом. При этом теплыми отношения родственников назвать нельзя. Марина и вовсе заблокировала сестру после скандала с Дуровым. Она заявила, что ей стыдно за Ирину.

Семейные разборки явно отпугивают покупателей. Более того, Болгар очень любить судиться, что играет не на пользу при продаже имущества. При этом на фотографиях видно, что квартира не в лучшем состоянии — старые обои, прогнившие паркет и линолеум, черные стены. Из преимуществ в объявлении указаны наличие балкона и вид на Храм Благовещения.

Подробности о том, что известно о личной жизни основателя Telegram Павла Дурова, читайте в материале РИАМО.