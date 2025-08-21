Экс-охранника продюсера Исмаилова признали невиновным в покушении на Руссо

Суд присяжных вынес вердикт по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Он признал бывшего охранника продюсера Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева невиновным, сообщает ТАСС .

Тельман Исмаилов — предприниматель, который заметил талант Руссо и пригласил певца выступать в своих ресторанах. На одном из таких выступлений артист познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. Благодаря ему Руссо стал звездой и выпустил несколько хитов.

По данным следствия, когда Руссо захотел уйти в свободное плаванье и отказался от покровительства Исмаилова, тот задумал ему отомстить. Он захотел убить певца, для чего привлек своего охранника Эльдукаева. Тот нанял других соучастников. В результате 19 августа 2006 года один из нанятых пособников выстрелил в Руссо несколько раз. К счастью, артист выжил.

Обвинения в покушении на певца были предъявлены Эльдукаеву. Суд присяжных признал его невиновным по эту делу. Вместе с тем мужчина был признан виновным в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых. Адвокат Эльдукаева заявил, что его подзащитный стал инструментом в попытках «демонизировать Исмаилова».

Ранее на платформе Okko был представлен документальный сериал от NM Studio, посвященный Черкизовскому рынку и его основателю Тельману Исмаилову.