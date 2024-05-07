Экс-кассиршу Альфа-Банка из Ачинска отпустили после кражи 23 млн рублей

В Ачинске прокуратура и ФСИН поддержали ходатайство осужденной за кражу 23 млн рублей Анны Григорьевой о ее досрочном освобождении, пишет NGS24 .

Григорьева оказалась за решеткой из-за мужа-игромана, который уговаривал ее пойти на преступление в течение полугода. В итоге женщина украла 23 млн рублей у Альфа-Банка, подделывая документы, написала странную записку, похожую на предсмертную, отдала деньги супругу и бесследно исчезла.

Волонтеры и полиция искали Григорьеву 10 дней, пока не поняли, что ее мать знает, где скрывается дочь. В итоге женщину уговорили связаться с подозреваемой в краже, а затем выманили ее. История началась в декабре 2021 года, тогда суд приговорил бывшую кассиршу Альфа-Банка к 6 годам колонии общего режима.

Григорьева провела за решеткой с момента ареста 2,5 года. В итоге после ходатайства об условно-досрочном освобождении ее выпустили на свободу. Супруг женщины все еще отбывает срок.

Ранее об УДО в суд ходатайствовал осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов. Его могут освободить через несколько месяцев.