Егорьевских пенсионеров научили противостоять кибермошенникам

В Егорьевске городской прокурор Алексей Савельев провел специальную встречу, где рассказал о самых современных преступных схемах, передает пресс-служба прокуратуры.

Особый акцент прокурор сделал на методах с использованием ИИ, например, создании поддельных видео («дипфейков») и голосовых сообщений от «родственников». Случаи таких афер в Егорьевске участились. Кроме того, преступники представляются сотрудниками банков, используют данные человека из взломанных или купленных баз.

Важно запомнить правило: никогда не переводить деньги по просьбе незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банков или правоохранителями, говорят про какое-то «спасение» средств. Не слушайте, вешайте трубку.

«Я чувствую особую ответственность за то, чтобы донести важную информацию до каждого. Когда об опасности говорит прокурор, возможно, это заставит людей серьезнее отнестись к предупреждению», — отметил Алексей Савельев.