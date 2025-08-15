Егорьевские лесничие продолжают санитарные рубки, чтобы сохранить здоровую экосистему леса

Сотрудники местного филиала «Мособллеса» объясняют, что больные деревья могут нести угрозу целой экосистеме, не только как очаги распространения вредителей, но и как причины лесных пожаров. Обнаруживают опасные деревья лесопатологи в ходе регулярных рейдов.

Выборочные санитарные рубки позволяют бережно удалить отдельные пострадавшие особи. Сейчас эту процедуру проводят в Пригородном участковом лесничестве рядом с дорогой Егорьевск-Артемовская на территории 7,4 га. Сплошные санитарные рубки нужны там, где от ветровалов или болезней пострадало большое количество деревьев. На этой неделе такая работа идет на 21,7 га Юбилейного лесничества. Это участки близ деревень Барсуки, Семеновской и дороги Барсуки-Ивановская. А также на 1,8 га в Больше-Гридинском лесничестве рядом с деревней Кузнецы.

Один из важных этапов — уборка неликвидной древесины. Она продолжается в Поминовском лесничестве — близ дороги Егорьевск-Лесково очистят порядка 1,5 га.

По окончании работ на участках вырубки лес будут восстанавливать. Всего в этом году сотрудники Егорьевского филиала ГАУ «Мособллес» высадят порядка 54 гектаров леса. Жители смогут присоединиться к посадке на областных и всероссийских акциях. Так в рамках весенней акции «Сад памяти» Егорьевцы посадили 5 тысяч сеянцев сосны в память о погибших на фронтах Великой Отечественной. Следующая посадка запланирована на осень.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.