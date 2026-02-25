Ефимов: в ТиНАО с 2020 года построили 12 пожарных депо

С 2020 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов возвели 12 пожарных депо за счет средств городского бюджета в рамках программы «Безопасный город», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что объекты возведены с применением энергоэффективных материалов и направлены на обеспечение пожарно-спасательных отрядов комфортными условиями для работы и тренировок.

«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках Адресной инвестиционной программы с 2020 года построили 12 пожарных депо общей площадью почти 36,7 тыс. кв. м. Они появились в районах Краснопахорский, Вороново, Внуково, Филимонковский, Бекасово, Щербинка и Коммунарка. Здания рассчитаны на 48 машино-мест», — заявил вице-мэр.

В Троицком административном округе возвели 6 современных пожарных депо на 22 машино-места. В Новомосковском — 6 объектов на 26 пожарных расчетов.

«Самый крупный объект появился в деревне Картмазово в районе Коммунарка. Площадь современного депо на 6 пожарных расчетов составляет 5,1 тыс. кв. м. Его оборудовали учебно-тренировочной башней со скалодромом, спортивной площадкой, учебными пожарными гидрантами. Здесь есть помещения для специальной техники, пункт связи, комнаты отдыха, учебные классы, тренажерный зал, конференц-зал и кабинет фельдшера с процедурной», — добавил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.

Так, в поселке Первомайское Филимонковского района для работы пожарно-спасательного отряда возвели двухэтажное здание площадью более 2,3 тыс. кв. м. Здесь разместили помещения для хранения пожарной техники, блок дежурной службы с диспетчерской и аппаратной, специальный центр для восстановления сотрудников с комнатами отдыха, психологической разгрузки и тренажерным залом. Наружную отделку здания выполнили с применением системы вентилируемого фасада с облицовкой алюминиевыми панелями серого и красного цветов. Цокольный этаж украсили керамогранитом.

Также известно, что на прилегающей территории находятся спортивные площадки и учебная тренировочная башня со скалодромом. Около здания обустроили проезды, тротуары и автостоянку, установили ограждение, наружное освещение, высадили деревья и кустарники.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство административных объектов в столице.