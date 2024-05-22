Ефимов: Москва и «ДОМ.РФ» анализируют отечественный софт для проектирования

В результате онлайн-опроса пользователей российских программных продуктов в области строительства и проектирования предполагается подготовка рекомендаций для разработки программ поддержки отечественных ИТ-вендоров сферы проектирования и строительства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Во время анализа изучат отечественные платформы по проектированию с точки зрения пользовательских предпочтений – профильных подразделений компаний-застройщиков, специалистов проектных и архитектурных бюро.

По словам заммэра, развитие отечественных ИТ-решений происходит благодаря импортрозамещению и уходу с рынка заграничных вендоров.

«Изучение возможностей российского специализированного программного обеспечения для проектирования поможет определить не только преимущества отечественного софта, но и слабые места. Собранные мнения экспертов будут учтены и использованы при создании аналитического отчета. Его результаты представят 11 июня на стратегической сессии “Переход на ТИМ для застройщиков”», – сказал Ефимов.

Организацией мероприятия на площадке Информационно-аналитического центра «Мосстройинформ» занимаются «ДОМ.РФ», Минстрой России и департамент градостроительной политики Москвы.

«Государство играет ключевую роль в обеспечении успешной цифровизации строительной отрасли. И одна из важнейших задач московского градостроительного комплекса – максимальная поддержка игроков рынка», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что для этого необходимо создать рабочую нормативную базу и старательно проработать практические аспекты.

Поучаствовать в опросе можно по ссылке. На анкетирование уйдет не больше 15 минут. В ответах нужн указывать область деятельности и выбирать программный продукт, который использует респондент. Вопросы будут касаться удобства выбранных систем – инстинктивности их интерфейсов, количества доступных библиотек, уровня автоматизации протоколов и процессов, удобства работы со сводной моделью и необходимости для этого дополнительных настроек.