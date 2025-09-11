«Эффект Лазаря»: в Бразилии мужчина ожил и снова умер на глазах у родных

Издание The Mirror описало удивительный случай: в муниципалитете Палмейра-дус-Индиус в Бразилии 90-летний мужчина, которого уже считали умершим и направили в морг, на глазах у собравшихся попрощаться родных задышал и как будто снова ожил, но потом умер снова, сообщает «Царьград» .

Больной поступил в больницу 1 сентября, а уже на следующее утро у него прекратилась работа сердца и легких. После неудачных реанимационных мероприятий врачи зафиксировали летальный исход.

Тем не менее через несколько часов, когда родственники пришли в морг проститься, один из них заметил едва заметное движение груди — мужчина подавал признаки жизни. Проверка подтвердила наличие пульса и дыхания. Пациента срочно доставили обратно в отделение скорой помощи (ОСМП), где он находился в состоянии комы и, к сожалению, умер следующим утром.

Руководство больницы сообщило, что все медицинские предписания были выполнены и никаких сбоев в аппаратуре или ошибок персонала обнаружено не было. Администрация выразила готовность оказывать содействие контролирующим органам для проведения анализа произошедшего и предотвращения подобных случаев в дальнейшем.