Единственную школу в поселке Радовицкий г о Шатура решили не закрывать

Второй корпус МБОУ «Коробовский лицей» в поселке Радовицкий решили не закрывать в 2024-2025 учебном году, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации городского округа Шатура.

Решение было принято по просьбам жителей поселка Радовицкий, а также по результатам встреч врип главы городского округа с родителями учеников.

Также будет проведен анализ динамики дальнейшей наполняемости учреждения. Власти примут меры по улучшению качества образования в данном корпусе.

Ранее Telegram-канал «Readovka» сообщил, что в поселке Радовицкий закрыли единственную местную школу по решению администрации. Одной из причин была названа плохая успеваемость. Детям пришлось бы ездить в другое село, которое расположено за 27 км.

Отмечалось, что до новой школы учеников должна была возить транспортная компания по оживленному участку федеральной трассы. Брать ответственность за безопасность ребят в дороге при этом никто не хотел.

Также жители Радовицкого испугались того факта, что после закрытия школы поселок мог столкнуться с оттоком молодых родителей и, как следствие, вымиранием населенного пункта.