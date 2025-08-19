«Единая Россия» в Подмосковье подготовила около 600 наблюдателей на выборы депутатов ОМСУ

На каждой участковой избирательной комиссии будет на выборы депутатов ОМСУ в Подмосковье как минимум один наблюдатель, который будет представлять кандидата, выдвинутого от партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии

В Подмосковье в Единый день голосования жителям предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на 1 вакантное место.

«Мы уделяем особое внимание вопросам прозрачности и легитимности выборов. Подготовка наблюдателей – важная часть этой работы. Каждый из них прошел обучение и будет обеспечивать законность и открытость избирательного процесса на своем участке. Для нас принципиально важно, чтобы жители Подмосковья были уверены: их голос будет учтен, а выборы пройдут честно и в строгом соответствии с законом», - заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выборы депутатов муниципальных Советов пройдут в Московской области в период с 12 по 14 сентября. Все 196 кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», зарегистрированы и получили регистрационное удостоверение.

Отдать свой голос за кандидатов можно будет как очно, придя на участок, так и в электронной форме. Для того чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, необходимо заполнить соответствующее заявление на сайте vybory.gov.ru, используя учетную запись от портала Госуслуги. Подать заявление можно с 28 июля по 8 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.