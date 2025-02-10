«Единая Россия» в Московской области подвела итоги Недели приемов по вопросам социальной поддержки. Об этом сообщила руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева в Московской области, депутат Государственной Думы Алла Полякова.

С 3 по 7 февраля на площадки приемных за помощью обратились более 590жителей региона. За эти дни единороссы организовали 253 приема, в которых приняли участие депутаты всех уровней, координаторы партийных проектов и сотрудники социальной защиты населения. Большинство обращений решены положительно, по всем остальным направлены обращения в профильные ведомства для получения дополнительной информации.

В региональной приемной «Единой России» встречи с жителями провели депутаты Государственной Думы Отари Аршба, Михаил Терентьев, Александр Толмачев, а также депутат Московской областной Думы Владимир Жук. Проводить консультации помогали представители Адвокатской Палаты Московской области.

В Мытищах депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев совместно с председателем местного Совета депутатов Андреем Гореликовым обсудили с жители многоквартирного дома по улице Юбилейная вопрос о включении своей придомовой территорию в план комплексного благоустройства. Партийцы отметили, что вопрос благоустройства придомовых территорий находится в приоритете у местных властей.

«Во время встречи с заявителями мы обсудили возможность привлечения жителей к участию в разработке проекта благоустройства, что позволит учесть их пожелания и сделать территорию максимально комфортной и удобной для всех», — сказал Вячеслав Фомичев.

В Дубне с жителями встретилась депутат Государственной Думы Ирина Роднина. В местную общественную приемную «Единой России» жители обратились по юридическим вопросам.

«Многие из заявителей искали разъяснения по различным аспектам законодательства. Постаралась дать максимально подробные ответы на все интересующие их темы. Некоторые вопросы потребовали более глубокого изучения, поэтому я взяла их на личный контроль, чтобы найти наилучшие решения», — отметила Роднина.

7 февраля на площадках региональной и 53 местных общественных приемных «Единой России» Московской области прошел Единый день приема участников СВО и членов их семей по жилищным и земельным вопросам. Большой тематический прием провели в Люберцах. С жителями встретились депутаты Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лидия Антонова и Дмитрий Дениско.

«В ходе приема поступили обращения от жителей округа. Граждан волновали вопросы социальной поддержки. Вместе с руководителем местной Общественной приемной партии „Единая Россия“ Ильей Трошковым мы ответили на вопросы жителей. По ряду обращений дали разъяснения прямо во время приема», — рассказала Лидия Антонова.

Депутат Дмитрий Дениско напомнил, что 2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом Защитника Отечества. В связи с этим общественные приемные «Единой России» в Московской области проводят цикл тематических встреч для участников специальной военной операции и их близких.

«С депутатом Люберец Еленой Верховых и уполномоченным по правам человека в округе Ниной Лухтан мы разбирались в сложных ситуациях и искали пути помощи семьям бойцов. На прием пришли мамы наших воинов. Одной нужна помощь по дому: собрать мебель, провести электропроводку, заменить трубу. У второй — более сложный вопрос: поиск без вести пропавшего сына. Также обратилась супруга военнослужащего с просьбой о приобретении гуманитарной помощи. Мы обязательно подключимся к решению этих вопросов», — рассказал Дмитрий Дениско.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.