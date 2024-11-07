«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии

На площадке Центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Институт сторонников принципиально важен для партии, подчеркнул врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

«Сегодня все, кто хотят вступить в „Единую Россию“, должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать „на земле“, — сказал он.

Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников «Единой России». Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе — на законодательном уровне.

«Единая Россия» — самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всём, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное — когда инициативы идут «с земли», в том числе, от сторонников, — поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия», — подчеркнул Владимир Якушев.

Ещё один приоритет для «Единой России» и её институтов — развитие экономики страны.

«Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», — отметил врио секретаря Генсовета партии.

Владимир Якушев подчеркнул также, что «Единая Россия» будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.

Помимо этого, врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.

Владимир Якушев одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса «Основы безопасности и защита Родины».

Председатель Совета сторонников Московской области Елена Андреева отметила, что благодаря выстроенной в регионе системе работы института сторонников, партия добивается ощутимых результатов в реализации поручений Президента и наказов жителей.

«Сторонники партии участвуют во всех избирательных кампаниях, вовлекая граждан в наше общее дело, ежедневно укрепляя и наращивая ядро поддержки курса, выбранного Владимиром Путиным и нашими гражданами. В текущем году сторонники партии достигли серьезных результатов в работе: 15 федеральных законов были приняты по инициативе сторонников, среди них закон о защите Георгиевской ленты, закон о защите НКО от хакерских атак, закон о защите вновь найденных останков защитников Отечества при строительных работах и другие инициативы. Также, силами сторонников отправлено 1000 тонн гуманитарной помощи в зону СВО», — сказала Андреева.

На заседании сторонники обсудили планы реализации постоянных проектов, отдельно отметив сбор гуманитарной помощи для участников СВО и жителей освобожденных территорий, а также подвели промежуточные итоги работы в уходящем 2024 году.

Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет.

«Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, 6 месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию», — подчеркнул Владимир Якушев.

Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.

«Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые стоят сегодня перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру», — сказал Владимир Якушев.