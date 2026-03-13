«Единая Россия» отчиталась о выполнении народной программы в сфере жилищного строительства

«Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчетно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящен ЖКХ и жилищному строительству. Федеральное правительство отчиталось перед партией о выполнении положений Народной программы в этой сфере, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В форуме приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, главы регионов и депутаты разных уровней, ветераны СВО, активисты «Единой России», эксперты строительного рынка, инженеры и архитекторы.

«Единая Россия» реализовала народную программу в части жилья и благоустройства городской среды, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и представил достижения партии в данных сферах за пять лет.

«Особенно важно, что объекты благоустройства выбирали сами жители. Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 миллионов человек. А с 2021 года — почти 70 миллионов. Фактически — полстраны. Так что благоустройство — в прямом смысле — стало нашим общим делом», — подчеркнул он.

Секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что за период действия народной программы в стране введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расширена программа семейной ипотеки. Поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок получили более 3 миллионов граждан.

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что 2025-й год стал лучшим в области стройки за всю новейшую историю страны: введено 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Впервые за всю историю введено более 60 миллионов квадратных метров ИЖС.

Правительство вместе с «Единой Россией» готовит новые подходы к развитию ипотеки, дальнейшей реализации семейной ипотеки — это прямое поручение Президента, напомнил зампред Правительства.

Что касается расселения из аварийного жилья, то в этом направлении также ведется планомерная работа.

По словам депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Сергея Пахомова, с 2021 по 2025 год в Московской области по Народной программе расселили более 31 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров.

«Помимо федеральных программ, в Подмосковье действуют региональные: социальная ипотека для педагогов, медиков, ученых и других специалистов. С 2021 года ею воспользовались почти 2 тысячи человек. Молодые семьи получают выплату 35% от стоимости жилья: с 2021 года оказана помощь более 1,3 тысячи семей, включая 23 семьи участников СВО. В 2026 году планируется помочь свыше 250 семьям», — прокомментировал депутат Госдумы.

Также он добавил, что Московская область является лидером страны по обеспечению жильем детей-сирот.

Отдельный блок инициатив касается доступной среды. В сфере поддержки участников СВО выступили с инициативой разработать программу «Сельское жилье для ветерана». В числе инициатив по поддержке молодежи — закрепление статуса «молодежная стройка», освобождение студентов-участников стройотрядов от НДФЛ и обновление студенческих общежитий с созданием семейных блоков.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство России отчитается о выполнении Народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.