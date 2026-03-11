«Единая Россия» начала регистрацию кандидатов на предварительное голосование

Участие в отборе кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней могут принять все зарегистрированные на территории страны избиратели. Процедура проходит на сайте PG.ER.RU , сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Участников предварительного голосования ждет серьезная конкуренция и внимательная работа с людьми. Это же — их конкурентное преимущество в ходе предстоящей избирательной кампании, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Мы остаемся единственной политической силой, которая определяет кандидатов в открытой и честной борьбе, опираясь на мнение жителей регионов. „Единая Россия“ не боится внутренней конкуренции, готова к честному разговору и к тому, чтобы слышать критику, поддерживать инициативы граждан и советоваться с ними», — подчеркнул он.

Регистрация кандидатов продлится до 30 апреля включительно. С момента выдвижения каждый кандидат может вести агитационную работу.

«Каждый наш потенциальный кандидат проводит большое количество встреч. На них люди делятся тем, чем живут, рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день, высказывают предложения, наказы. И все это — не просто слова. За реализацию этих предложений партия несет ответственность. Они ложатся в основу нашей Народной программы», — указал Владимир Якушев.

Список кандидатов на выборы в Госдуму по итогам процедуры партия утвердит на Съезде в июне.

«Каждый год интерес к предварительному голосованию растет — и со стороны кандидатов, и со стороны избирателей. Это инструмент развития партии, привлечения в нее молодых, целеустремленных людей, единомышленников, которые готовы работать на будущее России», — заключил секретарь Генсовета.

Руководитель исполкома «Единой России» в Подмосковье Денис Перепелицын отметил, что жители региона традиционно принимают активное участие в предварительном голосовании.

«Каждый житель Подмосковья может ознакомиться с претендентами задолго до выборов, а также предложить свою кандидатуру. Это обеспечивает и прозрачность процедур, и качественный отбор в соответствии с запросами избирателей. Партия выстраивает работу таким образом, чтобы жители были максимально вовлечены в политические процессы: от подбора кандидатур до формирования Народной программы и контроля за ее реализацией. Региональный исполком партии в свою очередь окажет всю необходимую поддержку участникам — от консультаций по документам до методической помощи в проведении избирательной кампании», — сказал Денис Перепелицын.

Он напомнил, что выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, а с 20 апреля по 29 мая все желающие смогут зарегистрироваться на голосование в качестве избирателей через портал «Госуслуги». Сама же процедура пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая.

Накануне в Московской области был утвержден состав оргкомитета предварительного голосования — его возглавил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. В состав оргкомитета вошли 23 представителя области — это авторитетные и уважаемые люди от образования, медицины, общественники, предприниматели и промышленники, представители СМИ, герои спецоперации.

В Московской области в сентябре пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы нескольких округов. Как отметил секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов, состав Мособлдумы по итогам выборов может обновиться на 30-40%.