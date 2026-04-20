«Единая Россия» начала регистрацию избирателей на предварительное голосование

На сайте предварительного голосования PG.ER.RU началась регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России» с верификацией на портале Госуслуг — это необходимо для защиты персональных данных и итогов голосования. Регистрация продлится до 29 мая. Само электронное предварительное голосование состоится с 25 по 31 мая, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что благодаря процедуре каждый жители может напрямую повлиять на формирование команды кандидатов «Единой России», которые будут представлять интересы людей во власти.

«Процедура регистрации максимально доступна и прозрачна. Участие в ней удобно и безопасно. Мы рассчитываем на активное участие жителей страны в отборе по-настоящему сильных, ответственных, мотивированных кандидатов», — подчеркнул Владимир Якушев.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокую конкуренцию среди кандидатов в Подмосковье — в среднем шесть претендентов на место. Заявки подали уже более 700 человек. Около четверти из них — молодые люди до 35 лет.

«Важно, что почти 75% кандидатов — новые в политике лица: врачи, педагоги, предприниматели, а также действующие военнослужащие и ветераны спецоперации. Всех их объединяет одно — готовность честно трудиться на благо региона», — подчеркнул Брынцалов.

К примеру, в числе претендентов — чемпион России и мира по смешанным единоборствам, известный российский актер и волонтер СВО Александр Зарубин и олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк.

Партия выполняет задачу, поставленную Президентом, по вовлечению в политику ветеранов СВО: 45 кандидатов — ветераны и участники спецоперации. В их числе Герой России, ефрейтор, военный фельдшер из Ступино Людмила Болилая, первая женщина — участник спецоперации, которой Президент вручил «Золотую Звезду» Героя РФ.

Игорь Брынцалов напомнил, что в Московской области в сентябре состоятся выборы в Государственную Думу, Мособлдуму и в муниципальные советы депутатов.

Кто из кандидатов представит на них партию, станет известно по итогам предварительного голосования — в начале июня.

«Единая Россия» — единственная партия, которая предлагает избирателям самостоятельно выбрать наиболее достойных кандидатов для участия в выборах. Для обеспечения прозрачности процедуры и объективности результатов в Подмосковье создан оргкомитет с участием представителей образования, здравоохранения, культуры, общественников, предпринимателей, ветеранов спецоперации и СМИ. Его возглавил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.