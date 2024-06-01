«Единая Россия» дала старт летнему этапу всероссийского марафона «Сила России»

«Единая Россия» запустила летний этап спортивного марафона «Сила России». Фестивали и тренировки с известными спортсменами, заслуженными мастерами спорта, Чемпионами России, мира, Европы 1 июня проходят по всей стране. Марафон продлится до 10 августа, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Спортивная нация — это сильная нация. Приглашаю всех подключиться к марафону „Единой России“ и самим прийти на площадки, привести своих друзей, окунуться в мир спорта. Познакомиться с нашими прославленными тренерами и наставниками», — отметил председатель оргкомитета марафона «Сила России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

Более 1100 площадок уже начали свою работу на сайте проекта. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России». До 10 августа пройдут недели детского спорта, национальных видов спорта, шахмат, фиджитал-спорта и другие.

«Этот проект — не просто набор тренировок, это символ нашего стремления к здоровому образу жизни. В этом году мы впервые проведем неделю водных видов спорта, парусного спорта в преддверии Дня военно-морского флота, а также неделю фиджитал-спорта. С каждым днем тренировки будут добавляться. Присоединяйтесь! Сила России — это сила каждого из нас», — подчеркнула председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В День защиты детей она приняла участие в открытии летнего этапа марафона в Московской области. Мероприятие прошло в виде спортивного фестиваля на открытом воздухе. Также состоялся мотопробег в честь Дня рождения мотоклуба «Ночные Волки», показательные выступления и мастер-классы от мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, Чемпионов Мира, Европы, России.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Также к старту марафона «Сила России» в подмосковной Балашихе присоединилась председатель регионального Совета сторонников «Единой России» Елена Андреева. Она отметила, что в спортивном мероприятии приняли участие более 1500 тысяч человек.

«Мы запустили летний этап марафона по всей России, включая всю территорию Подмосковья. В прошлом году в „Силе России“ приняли участие более 10 тысяч человек и было проведено более 250 мероприятий. Подмосковье — это место, где растут олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Все наши тренировки абсолютно бесплатны. Мы приглашаем всех жителей региона посетить наши площадки. Наша цель — заинтересовать детей в спорте, помочь им понять, подходит ли им это занятие, а взрослые смогут найти свое хобби», — сказала Андреева.

Она рассказала, что в этом году участников ждут сразу 7 тематических недель:

1 – 9 июня: Детский спорт;

10 – 16 июня: Национальные виды спорта;

24 – 30 июня: Фиджитал спорт;

8 – 14 июля: Семейная спортивная неделя;

15 – 21 июля: Неделя шахмат;

22 – 28 июля: Водные виды спорта;

10 августа: День физкультурника и заключительные мероприятия марафона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.