Джереми Кларксон признан самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии
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Ведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» Джереми Кларксон второй год подряд становится самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии, сообщает «Афиша Daily».
По результатам опроса сайта знакомств Illicit Encounters, на втором месте находится Том Холланд, а третье - занимает принц Уэльский Уильям.
Ведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» также опередил Киллиана Мерфи и Идриса Эльбу.
Всего в опросе приняли участие 2000 женщин. Они оценили мужчин по 10-балльной шкале.
Представитель сайта Джессика Леони отметила, что у Клаксона дерзкий характер, но он нравится многим женщинам.