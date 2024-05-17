Джереми Кларксон признан самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии

сегодня в 12:00

Ведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» Джереми Кларксон второй год подряд становится самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии, сообщает « Афиша Daily» .

По результатам опроса сайта знакомств Illicit Encounters, на втором месте находится Том Холланд, а третье - занимает принц Уэльский Уильям.

Ведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» также опередил Киллиана Мерфи и Идриса Эльбу.

Всего в опросе приняли участие 2000 женщин. Они оценили мужчин по 10-балльной шкале.

Представитель сайта Джессика Леони отметила, что у Клаксона дерзкий характер, но он нравится многим женщинам.