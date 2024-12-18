Дзержинские подростки посетили Московский колледж транспорта в День открытых дверей

В этот день на территориях этого учебного заведения прошел традиционный День открытых дверей. Не только Соглашение о сотрудничестве, но и давняя дружба связывает гимназию № 5 и колледж. Дзержинские выпускники с удовольствием поступают сюда и обучаются востребованным профессиям.

Учащиеся школьного отделения МБОУ «Гимназия № 5» побывали и в Люблино, и в здании, расположенном недалеко от станции метро Алексеевская (в зависимости от выбранной специализации).

Перед гостями выступил директор МКТ РУТ (МИИТ) Николай Резинкин. Он рассказал о важном значении транспортной отрасли для нашей страны и акцентировал внимание на значимости подготовки профессионалов высокого уровня для железной дороги.

По традиции День открытых дверей в колледже прошел на высоком уровне. Старшеклассники (16+) и их родители получили полную информацию о правилах поступления, преимуществах обучения в колледже и карьерных перспективах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.