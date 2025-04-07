Дворы Долгопрудного чистят от снега 259 дворников

На борьбу с последствиями снегопада вышли не только дорожные, но и коммунальные службы округа — управляющие компании и МБУ «Благоустройство», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Долгопрудный.

Сегодня, 6 апреля, дворы и общественные пространства города очищают от снега 259 дворников и 30 единиц различной техники.

К примеру, крупнейшая УК города — ООО «ДГБ» — вывела на линию 38 дворников и 3 трактора.

Работы ведутся в усиленном режиме на фоне непрекращающихся осадков. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще несколько дней. И на таяние снега рассчитывать пока не приходится, в городе по ночам будет стоять мороз. Высота сугробов в эти дни будет только увеличиваться. Жителей города просят проявить терпение. И напоминают: если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.