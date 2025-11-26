Дворец бракосочетания в Красногорске стал популярнее среди молодоженов

Зал торжеств в Московском областном дворце бракосочетания № 2 на территории «Вегас Крокус Сити», расположенный по адресу: Московская область, Красногорск, улица Международная, 12 пользуется огромной популярностью у молодоженов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Роман и Юлия, жители Московской области, поделились своей историей любви и рассказали почему, выбрали именно Дворец бракосочетания в Красногорске для своего торжества.

«Познакомились мы через сайт знакомств в декабре 2019 года. В январе 2025 муж сделал предложение и по осени этого же года мы уже расписались. Для заключения брака мы выбрали Дворец в Красногорске, так как мы жили в Павшинской Пойме долгое время, и я слышала об этом ЗАГС. Плюс я очень хотела, чтобы ЗАГС был светлый и новый, данный Дворец нам очень подошел по моим запросам», — рассказали молодожены.

В ведомстве рассказали, что каждая регистрация брака во Дворце проходит с музыкальным сопровождением, всю церемонию молодые и гости наслаждаются живой музыкой, выбирая инструмент по своему желанию.

Подать заявление можно двумя способами:

Через портал «Госуслуги».

Лично посетив Московский областной дворец бракосочетаний № 2, который находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, Международная улица, дом 12.

Для получения дополнительной информации можно связаться с учреждением по телефону: +7 (498) 602-00-86, добавочный номер 640130.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.