Две трети россиян поздравляют коллег с праздниками и вручают подарки

Большинство опрошенных россиян (65%) дарят подарки коллегам. Чаще так делают женщины (70% против 59% мужчин), сообщили РИАМО в пресс-службах платформ «Авито Товары» и «Авито Работа».

Среди возрастных групп реже всего поздравляют коллег подарками молодые люди 18-24 лет (59%).

Респонденты рассказали, что в основном они поздравляют коллег с днем рождения (80%), затем идет Новый год (56%), замыкают тройку 8 Марта и 23 Февраля (51%). С профессиональными праздниками коллег поздравляют 29% опрошенных.

Кроме того, для поддержания хороших отношений подарки вручают 12% сотрудников. Чаще всего это молодежь 18-24 лет (17%). И молодые люди чаще делают сюрпризы коллегам в честь повышения (19%) или закрытия сложного проекта (16%).

Самой большой популярностью среди подарков коллегам пользуются сладости и продукты питания: кофе, чай, подарочные наборы и десерты (58%). На втором месте — подарочные сертификаты и карты (40%), затем — цветы (40%). При этом букеты непопулярны у молодежи 18-24 лет (36%).

Коллеги еще дарят друг другу предметы для хобби (23%), канцелярские принадлежности (20%), украшения и аксессуары (20%). Зумеры предпочитают современные форматы — билеты на события (18%) и цифровые подписки (11%). Среди работников постарше популярны классические подарки вроде книг (19%) и комнатных растений (15%). Но и каждый пятый молодой человек готов подарить книгу.

В большинстве коллективов есть человек, занимающийся организацией поздравлений. 40% опрошенных поделились, что у них есть ответственный за подарок. Еще 30% обсуждают варианты вместе. 27% предпочитают поздравлять коллег индивидуально, без сборов. Реже могут быть регулярные взносы в фонды (14%) и анонимное голосование за подарок (7%).

В среднем на подарок коллеге россияне тратят 1,3 тыс. рублей. Однако молодежь готова дать больше — до 1,6 тыс. рублей. 50% укладываются в сумму до 1 тыс. рублей. Также от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей тратят 17%, от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей — 12% и столько же — до 3 тыс. рублей. Подарок дороже готовы вручить только 9% респондентов.

В основном подарки покупают в ТЦ (48%) и онлайн (47%). 36% опрошенных заказывают их на сайтах конкретных магазинов, а 29% выбирают определенные офлайн-магазины.

Всего специалисты опросили свыше 8 тыс. работающих россиян.

