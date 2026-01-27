Две горы в Кузбассе отказались признавать объектами культурного наследия
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Власти Кемеровской области отклонили предложение о признании двух гор, находящихся в Таштагольском районе, объектами культурного наследия, сообщает Сiбдепо.
Эллектронный бюллетень размещен на сайте регионального правительства.
В официальном документе указано, что горы Зеленая и Мустаг более не числятся в перечне объектов, потенциально представляющих культурную ценность для Кузбасса.
«Горы Зеленая и Мустаг исключены из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области», — подчеркивается в материале.
Контроль за исполнением данного постановления осуществляется министром экономического развития Кузбасса Еленой Галеевой.
