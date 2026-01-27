Две горы в Кузбассе отказались признавать объектами культурного наследия

сегодня в 12:21

Кузбасские горы Зеленая и Мустаг не признают объектами культурного наследия

Власти Кемеровской области отклонили предложение о признании двух гор, находящихся в Таштагольском районе, объектами культурного наследия, сообщает Сiбдепо .

Эллектронный бюллетень размещен на сайте регионального правительства.

В официальном документе указано, что горы Зеленая и Мустаг более не числятся в перечне объектов, потенциально представляющих культурную ценность для Кузбасса.

«Горы Зеленая и Мустаг исключены из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области», — подчеркивается в материале.

Контроль за исполнением данного постановления осуществляется министром экономического развития Кузбасса Еленой Галеевой.

