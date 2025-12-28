Две ехидны и полосатый кускус приехали в Московский зоопарк

Редкие виды животных приехали в Московский зоопарк — две ехидны и полосатый кускус адаптируются к новым условиям, сообщает mos.ru .

Сейчас животные находятся в служебных помещениях, они осваиваются под наблюдением зоологов. Гости зоопарка смогут увидеть их после адаптации и подготовки экспозиции.

«Мы уже имеем опыт содержания таких австралийских обитателей, и сейчас у нас есть возможность продолжить научно-исследовательскую работу с этими видами», — сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Полосатый кускус — крупное сумчатое животное. Он живет в тропических лесах Австралии и островов Океании. Отличительными чертами этого кускуса являются густая шерсть, цепкий хвост и умение очень хорошо лазать по деревьям. Днем он спит в дупле, а ночью отправляется на прогулку, ищет еду: фрукты, листья и иногда насекомые.

Австралийская ехидна — одно из самых необычных млекопитающих на Земле. Внешне она похожа на ежа с длинным носом. Ехидна может улавливать колебания электрического поля, создающие ее добычей (черви, насекомые) под землей. Такой редкий дар есть еще у ее родственников — проехидны и утконоса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.