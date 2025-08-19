Два водных объекта очистили в Солнечногорске

В Солнечногорске очистили пруд в деревне Гигирево и реку Горетовку в поселке Голубое. Работы провели силами управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии, МКУ «СолнСпас» после обращения местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты извлекли из пруда поваленные деревья общим объемом 3 куб. м, а из реки — 6 куб. м отходов. Также они убрали прилегающую территорию. Порубочные остатки и мусор оперативно вывезли.

«Очистку водоемов мы проводим каждый год по мере их загрязнения и зарастания тиной. Это проводится для восстановления экосистемы водоемов, а также во избежания случаев травматизма среди отдыхающих», — сообщил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Решение об очистке принимают по просьбам жителей и по результатам экомониторинга, который проводят сотрудники отдела экологии администрации. Они осматривают водоемы, оценивают объем цветения и загрязнения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.