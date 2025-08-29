Два региона РФ не настроили фотофиксацию мусорных площадок

Республики Дагестан и Ингушетия не обеспечили охват фотофиксацией ни по одной контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«На территории РФ внедрен инструмент мониторинга вывоза отходов с контейнерных площадок и статуса содержания контейнерных площадок. Это мобильное приложение, разработанное Российским экологическим оператором. Оно позволяет фотографировать контейнеры до и после вывоза отходов. Также обеспечена интеграция ФГИС УТКО с уже имеющимися мобильными приложениями. На сегодняшний день три субъекта имеют нулевой процент охвата фотофиксацией — это Республики Дагестан и Ингушетия», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Размещение фотографий в федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО) обеспечили 85 субъектов РФ.

К мобильному приложению не подключена одна зона деятельности регоператора в Дагестане из-за отказа от подключения.

Высокий показатель охвата демонстрируют Москва, Санкт-Петербург, Курганская область.

В желтой зоне находятся 38, из них четыре добавились с прошлого штаба — это Новгородская, Липецкая области, Республика Хакасия, Краснодарский край.

«Остальные 44 региона имеют крайне низкий показатель охвата контейнерных площадок фотофиксацией, что не позволяет полноценно осуществлять поручение заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева по мониторингу качества оказания региональными операторами услуги по вывозу ТКО», — добавили в пресс-службе ППК РЭО.

Восемь регионов за две недели не показали существенной динамики, это Астраханская, Иркутская, Пензенская, Псковская и Тверская области, Забайкальский край, Республики Мордовия и Алтай. Ямало-Ненецкий автономный округ показал значительное снижение показателя на 10%.