Два катка с натуральным льдом на стадионах заработали в городском округе Люберцы

В городском округе Люберцы заработали катки с натуральным льдом — на стадионе «Труд» в Малаховке и на стадионе «Балятино» в Октябрьском. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы по наращиванию толщины льда велись с декабря и по начало января. Сложности в подготовке доставляли погодные условия — в связи с перепадами температур лед намораживается сложно, это вызывало задержку в открытии катков. В настоящее время работы по наращиванию льда завершены и для жителей и гостей округа доступны две площадки для массовых катаний на стадионе «Труд» в Малаховке и на стадионе «Балятино» в Октябрьском. График работы катков — в выходные дни с 11:00 до 22:00, в будние дни — с 16:30 до 21:00. Сейчас продолжается заливка катка на стадионе «Электрон» в Красково и «Урожай» в Томилино.

Также в городском округе Люберцы с 1 декабря работают три катка с искусственным льдом — в Наташинском парке Люберец, на ул. Звуковая и на стадионе «Орбита» в Дзержинском работают. Всего с момента запуска объектов на них активно провели время свыше 41 тысячи посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.