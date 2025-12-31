Два года тюрьмы дали капитану затонувшего в Хургаде батискафа
Фото - © Александр Салук / Фотобанк Лори
Капитан подводной лодки, затонувшей в египетской Хургаде с российскими туристами на борту, осужден на два года лишения свободы. Суд также назначил ему залог в размере 2 тыс. фунтов, сообщает местное издание Cairo 24.
Управляющий по техническому обслуживанию получил наказание в виде 6 месяцев тюрьмы и залог в 1 тыс. фунтов.
27 марта прогулочный батискаф, на котором находились 45 российских туристов, потерпел крушение у побережья Хургады. В результате трагедии семь россиян погибли.
