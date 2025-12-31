Два года тюрьмы дали капитану затонувшего в Хургаде батискафа Общество сегодня в 19:51 Фото - © Александр Салук / Фотобанк Лори

Капитан подводной лодки, затонувшей в египетской Хургаде с российскими туристами на борту, осужден на два года лишения свободы. Суд также назначил ему залог в размере 2 тыс. фунтов, сообщает местное издание Cairo 24.