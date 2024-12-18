Два детских сада появятся в строящемся в Подмосковье ЖК «Ильинойс»

Жилой комплекс «Ильинойс» — это современный проект, который строится в Красногорске в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории ЖК «Ильинойс» предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Для самых маленьких жителей будут построены два детских сада в общей сложности на 450 малышей. Это позволит родителям быть уверенными в том, что их дети находятся в безопасности, получают качественное образование и воспитание.

Кроме того, будет проведена реконструкция учебного блока на 975 мест на территории гимназии № 7. Это позволит обеспечить качественное образование для детей, проживающих в ЖК «Ильинойс».

В ЖК «Ильинойс» будет создана безбарьерная среда, что обеспечит доступность для всех жителей, включая людей с ограниченными возможностями. Закрытые дворы по концепции «без машин» создадут безопасную среду для детей и позволят им свободно играть и общаться со сверстниками.

Первые этажи стильных монолитных жилых домов займут объекты коммерческой инфраструктуры. Это могут быть магазины, кафе, салоны красоты и другие сервисы, которые сделают жизнь жителей ЖК «Ильинойс» более комфортной и разнообразной. На подземном уровне дома разместится паркинг.

В рамках госпрограммы сдан первый детский сад на 250 мест. Это позволяет жителям ЖК «Ильинойс» быть уверенными в доступности качественного образования для своих детей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сказал Воробьев.