Дубненский симфонический оркестр организовал мероприятие для школьников с участием актеров театра и кино

В рамках проекта «Абонемент для школьников» в концертном зале «Инициатива» состоялась уникальная встреча дубненских школьников с талантливой актрисой театра и кино Ксенией Караевой и лауреатом международных конкурсов, солисткой фонда «Бельканто» Светланой Бутузовой, которая известна своей мастерской игрой на гуслях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На этой неделе Ксения Караева познакомила детей с захватывающим произведением «История России в рассказах для детей» по книге А. Ишимовой, которая была удостоена престижной Демидовской премии и восхищала даже самого великого русского поэта Александра Пушкина. В своем восторженном отзыве, поэт не сдержал эмоций и произнес: «Вот так надобно писать!», что подчеркивает важность и значимость работы А. Ишимовой в русской литературе.

Беседа школьников и артистки сопровождалась великолепной музыкальной программой, в исполнении Светланы Бутузовой, которая погрузила слушателей в атмосферу русского фольклора и культурного наследия. Музыка на гуслях создала удивительную атмосферу, позволяя детям лучше понять и почувствовать дух произведения и его историческую значимость.

Данная встреча стала ярким примером интеграции искусства и образования, способствуя развитию культурного интереса у молодого поколения. Дубненский Симфонический оркестр продолжает активно поддерживать инициативы, направленные на воспитание уважения к культуре и истории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.