Других проблем нет? Жители Омска раскритиковали рейды против нерусских вывесок
В центре Омска провели рейд против вывесок на иностранных языках. Горожане не оценили подобное мероприятие, сообщает Ngs55.ru.
Многие жители считают, что и в Омске, и во всей России достаточно более серьезных проблем, чем иностранные слова.
«Лучше бы со снегом во дворах боролись! Скоро поплывем, а этих только вывески беспокоят!» — написал горожанин в соцсети.
Другой отметил, что «ямы бы лучше считали и искали на дорогах».
«В России же больше нет дел, кроме как бороться с иностранными буквами. Цены падают, теплотрассы в морозы не рвутся, налоги не растут», — добавил еще один.
Также один местный житель считает, что задумка отмены иностранных вывесок не плохая, но некоторые относятся к новому закону слишком фанатично.
