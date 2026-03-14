Других проблем нет? Жители Омска раскритиковали рейды против нерусских вывесок

В центре Омска провели рейд против вывесок на иностранных языках. Горожане не оценили подобное мероприятие, сообщает Ngs55.ru .

Многие жители считают, что и в Омске, и во всей России достаточно более серьезных проблем, чем иностранные слова.

«Лучше бы со снегом во дворах боролись! Скоро поплывем, а этих только вывески беспокоят!» — написал горожанин в соцсети.

Другой отметил, что «ямы бы лучше считали и искали на дорогах».

«В России же больше нет дел, кроме как бороться с иностранными буквами. Цены падают, теплотрассы в морозы не рвутся, налоги не растут», — добавил еще один.

Также один местный житель считает, что задумка отмены иностранных вывесок не плохая, но некоторые относятся к новому закону слишком фанатично.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.