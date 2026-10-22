Дожди в Крыму создали условия для роста грибов к 24–25 октября

В Крыму после обильных дождей ожидается массовый рост грибов в выходные 24–25 октября. Почва остыла до оптимальных 12–16 градусов и напиталась влагой, сообщает «Крымская газета» .

За несколько дней в Крыму местами выпало до 85 мм осадков, в горах — до 500 мм. Влажность у грибницы достигла 34–40%.

В Алуште выпало 85 мм осадков, температура почвы составила 13 градусов, влажность у грибницы — 34%. В Симферополе и районе выпало 59 мм, в Бахчисарае и районе — 50 мм. Влажность лесной подстилки под Бахчисараем достигла 40%. В Алупке и Ялте выпало 54 мм осадков, влажность выросла с 36% до 69%.

Главная добыча сейчас — маслята: их собирают в Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах, особенно в предгорьях. В предгорных городах, включая Симферополь, находят много шампиньонов.

Рядовки, или мышата, растут в лесах у Кольчугино и Научного, а также на Южном берегу Крыма. Там же и в Бахчисарайском районе собирают сыроежки. Однобочку находят в Добровской долине и Белогорском районе. В горах еще сохраняется шанс найти белый горный гриб. Опята встречаются на пнях повсеместно, особенно на Южном берегу.

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