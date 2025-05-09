Дождь и до +11 градусов ожидается в Московском регионе в День Победы
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В Подмосковье и столице в пятницу температура поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
При облачной с прояснениями погоде пройдет небольшой дождь, в области местами умеренный.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, днем — от плюс 9 до плюс 11. Сохранится небольшой дождь.