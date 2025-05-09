Дождь и до +11 градусов ожидается в Московском регионе в День Победы Общество сегодня в 07:12 Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В Подмосковье и столице в пятницу температура поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.