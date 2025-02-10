Дошколята Богородского округа познакомились с особенностями крестьянского быта

В краеведческом зале культурно-досугового центра «Квант» (г. Электроугли) прошла увлекательная экскурсия для дошкольников Центра образования № 33. Ребята посетили выставку старинных прялок «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Казалось бы, ну что такого особенного — простое, на первый взгляд, и очень старое приспособление для получения нити?! Но если внимательно присмотреться и приподнять завесу кажущейся простоты, то можно увидеть огромный мир образов. Сама форма прялки, знаки, узоры на ней — это зашифрованная информация о представлении устройства мира крестьян. Прялка — это не просто орудие труда — это целое произведение искусства.

Прялка была оберегом семьи, с ней связывали многие семейные события и традиции. К прялке было особое отношение — они создавались и расписывались по определенным канонам, очень красиво украшались резьбой.

Ребята с удовольствие окунулись во времена, когда люди вели натуральное хозяйство, жили в сельских поселениях и всё делали своими руками. Сами строили избы, пекли хлеб и сами же шили одежду и обувь.

Маленькие гости не только увидели красивые расписные прялки и подержали в руках веретено, но и узнали много нового.

Помимо этого, под руководством воспитателей дети сыграли на ложках, создав настоящий ансамбль ложкарей. Это было незабываемое развлечение, которое позволило ребятам окунуться в историю и почувствовать себя частью чего-то большего.

Такие мероприятия не только развлекают детей, но и помогают им узнать больше о культуре и истории своего края. Они учат ценить наследие предков и понимать, как важно сохранять и передавать знания из поколения в поколение.

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