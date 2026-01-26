Дорожные службы Одинцовского округа приведены в готовность к снегопаду

В Одинцовском округе завершена подготовка к сильному снегопаду: на расчистку дорог и дворов выйдут сотни специалистов и техника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ближайшие часы, по прогнозу синоптиков, в Подмосковье ожидается мощный снегопад. В Одинцовском округе дорожные службы завершили подготовку к неблагоприятным погодным условиям.

Для расчистки муниципальных дорог общего пользования будут задействованы 55 единиц техники, включая 23 комбинированные дорожные машины и 32 трактора МТЗ. В уборке примут участие 109 дорожных рабочих. При необходимости к работам дополнительно привлекут еще 43 единицы техники: 4 КДМ, 10 МТЗ, 19 погрузчиков, 4 грейдера и 6 роторов.

На уборке общественных пространств и дворовых территорий будут работать более 560 человек и свыше 200 единиц техники, а также средства малой механизации. В первую очередь расчистят маршруты общественного транспорта, подходы к социальным объектам и подъезды к контейнерным площадкам.

На территории округа расположено около тысячи муниципальных дорог общей протяженностью 735 километров и площадью более 4 миллионов квадратных метров. В зоне ответственности служб также находятся 461 двор, 134 общественных пространства, более 800 детских игровых площадок, 1 461 тротуар и 16 внутриквартальных проездов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.