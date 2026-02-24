Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Домодедово

сегодня в 19:01

Дорожные и коммунальные службы Домодедова продолжают убирать территорию от снега

В Домодедове продолжается уборка снега. Мобилизованы все силы — уборка будет продолжаться до полной ликвидации последствий непогоды, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

24 февраля механизированная уборка снега во дворах запланирована по адресам:

ул. Корнеева, д. 42, 44, 46;

ул. Каширское шоссе, д. 95а, 99а, 93а, 97а, 42;

ул. 1-й Советский пр-д, д. 2. 2/1, 4, 5;

ул. Текстильщиков, д. 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б;

ул. Кутузовский пр-д, д. 10, 12, 14, 16, 18, 20/1;

ул. 25 лет Октября, д. 10;

ул. Рабочая, д. 45, 49, 51, 53, 55;

ул. Чкалова, д. 2, 4, 8, 14, 16, 20;

ул. Ильюшина, д. 10/1, 10/2;

ул. Гагарина, д. 48;

ул. Высотная, ул. Творчества, бульвар Строителей.

Также работает снегоуборочная техника на дорогах.

В минувшую ночь техника работала: ул. Кирова от ул. Советская в сторону пр-д Кутузовский, вблизи МФЦ, Колычевский а/о, ул. Краснодарская, Каширское шоссе (тротуары, подходы к пешеходным переходам).

Основные силы направим на дороги: мкр. Пахринский, мкр. Северный (ул. Набережная, ул. Городская), Каширское шоссе (от ул. Краснодарская в сторону области), мкр. Западный (ул. Лунная от «Ленты» до ул. Триумфальная), мкр. Южный.

Жителей просят по возможности убирать автомобили во время работы спецтехники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.