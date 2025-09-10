Дорожники выплатят 230 тысяч рублей за ремонт Lexus красноярского губернатора

Муниципальные дорожные службы обязаны выплатить штраф в размере почти 230 тыс. рублей за повреждение колеса служебного автомобиля марки Lexus губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, сообщает РЕН ТВ .

По словам пресс-секретаря главы региона, инцидент произошел в апреле на улице Пограничников. Котюков наехал на яму и повредил колесо своего служебного внедорожника. При этом на данном участке дороги отсутствовали предупреждающие знаки или ограждения.

Независимая экспертиза установила сумму ущерба в размере почти 230 тыс. рублей. Элитная иномарка является собственностью государства.

«Официального дилера Lexus сейчас нет, но независимая экспертиза определила стоимость, исходя из того, что машина не дешевая», — пояснили в пресс-службе.

Суд обязал муниципальных дорожников выплатить полную стоимость ремонта губернаторского внедорожника. Согласно некоторым источникам, рассмотрение необычного дела заняло чуть более 10 минут.