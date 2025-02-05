Дорожники Подмосковья отремонтировали знаки в 10 округах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 12 региональных дорогах в 10 городских округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники отремонтировали знаки, расположенные в черте городов: на улицах Парковой и Высотной в Подольске, на Акатьевском шоссе в Коломне, на ул. Горького в Восркесенске, на проезде Строителей в Луховицах, на ул. Вокзальной в Можайске, на ул. Праволинейной в Жуковском, на ул. М. К. Тихонравова в Королёве, на ул. Железнодорожной в Одинцове и на ул. Пригородной в Серпухове.

Также привели в нормативное состояние знаки на дорогах в деревне Новосидорихе г. о. Шатура и деревне Лукьяново г. о. Серпухова.

Отсутствующий или поврежденный знак несёт в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками Мосавтодора еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.