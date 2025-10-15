Дороги или казино: эксперты обсуждают идею игорной зоны на Алтае

Спикер Госдумы Владимир Плякин заявил, что инициатива Минфина по созданию игорной зоны на Алтае не выдерживает критики. По его мнению, это не лучший способ развивать туризм в регионе, сообщает Общественное Телевидение России .

«Алтай достоин другого подхода: нужно вкладываться в инфраструктуру, развивать маршруты. Ведь главная ценность Алтая — это его природа, и именно ради нее сюда приезжают люди», — сказал депутат.

По его словам, в этом месте гораздо приятнее прокатиться по Чуйскому тракту, насладиться видами гор и рек.

На Алтае перспективы развития казино представляются туманными, и ожидать ажиотажного спроса не стоит. Несомненно, найдутся посетители, которых заинтересуют игорные дома, однако основная масса туристов отдает предпочтение уникальной природе региона. Следовательно, казино, скорее всего, не смогут выйти на прибыльность и будут работать в убыток, также отметил Плякин.

Президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса Игорь Балло, в свою очередь, заявил, что туристический потенциал Алтая значительно превосходит возможности для развития игорного бизнеса. Он выразил уверенность в отсутствии перспектив для казино в этом регионе и предложил рассмотреть возможность создания игорной зоны в Московской области.

