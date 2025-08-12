Донорскую акцию в поддержку бойцов СВО провели на предприятии в Раменском округе

Во вторник на территории технопарка компании «ВЕКПРОМ» в поселке Кулаково Раменского муниципального округа состоялась масштабная корпоративная донорская акция. Мероприятие было направлено на оказание помощи раненым участникам специальной военной операции и организовано при поддержке Союза машиностроителей России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В донорской акции приняли участие около 100 человек из числа сотрудников предприятия. Проведение подобных корпоративных мероприятий особенно актуально в летний период, когда из-за сезона отпусков количество доноров традиционно сокращается. По данным организаторов, в августе запасы компонентов крови в медицинских учреждениях уменьшаются на 20-30%.

Акция стала частью социальной программы компании «ВЕКПРОМ» по поддержке участников специальной военной операции.

Собранная кровь будет направлена в медицинские учреждения для оказания помощи раненым бойцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.