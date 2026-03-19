Донор по закону: юрист объяснил, когда человек перестает владеть своим телом

В России действует железный принцип презумпции согласия: каждый взрослый гражданин по закону является донором органов по умолчанию. Если при жизни человек не оформил нотариальный отказ и не внес его в медицинскую карту, врачи имеют полное юридическое право изъять сердце, почки или печень без лишних вопросов, сообщил РИАМО юрист Анатолий Егоров.

«Врачи не обязаны спрашивать разрешения у родственников, хотя на практике часто они стараются деликатно выяснить позицию семьи, чтобы избежать скандалов. Но закон на стороне медицины: молчание умершего трактуется как согласие», — объяснил эксперт.

По его словам, изъятие возможно только после констатации смерти мозга. Это не кома, а необратимая гибель, которую фиксирует консилиум реаниматологов и неврологов по строжайшему протоколу. Человек юридически и биологически мертв, хотя аппарат ИВЛ продолжает качать кислород, сохраняя органы пригодными для пересадки.

«Чтобы стать донором, вам не нужно подписывать никаких бумаг. Достаточно просто поговорить с близкими. Если в критический момент они подтвердят, что вы были не против, или просто промолчат, ваша смерть спасет несколько жизней», — сказал Егоров.

Он пояснил, что единственный способ гарантированно избежать этого — прижизненный письменный отказ, заверенный у нотариуса или главврача.

