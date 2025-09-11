«Долголеты» Солнечногорска привились от гриппа

Выездную вакцинацию провели в клубе «Активное долголетие» в Солнечногорске. Более 20 жителей «серебряного» возраста сделали прививки против ожидаемых штаммов гриппа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметили медицинские специалисты, пожилые люди тяжелее переносят заболевания и имеют повышенный риск развития осложнений, поэтому для них особенно важно своевременно поставить вакцину. Для процедуры используют отечественные препараты «Совигрипп» и «Флю-М».

«Обе вакцины инактивированные, устойчивы в действии, легко переносятся. Вакцинацию от гриппа желательно проводить ежегодно в сентябре — октябре, чтобы успеть сформировать иммунитет к эпидемиологическому сезону», — рассказала заведующая Тимоновской поликлиникой Ольга Прохорова.

В Солнечногорске прививку можно сделать в поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, мобильном комплексе. Предварительная запись не требуется.

«Важно уже сейчас позаботиться о своем здоровье. Особенно это актуально для людей пожилого возраста, людей с ослабленным иммунитетом. Вся процедура после осмотра врача занимает не более пяти минут. Привиться можно не только в будние дни, но и субботу, что удобно для многих жителей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В городском округе с начала сезона вакцинацию против гриппа прошли уже свыше 10,2 тыс. детей и взрослых.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.