Долголеты из Щелкова посетили фарфоровый завод в Раменском округе

Участники проекта «Активное долголетие» из Щелкова побывали на российской фабрике по производству фарфора «Объединение Гжель». В ходе экскурсии щелковцы познакомились с историей народного промысла, а также своими глазами увидели этапы создания фарфоровых изделий, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Объединение Гжель» является крупнейшей и старейшей русской компанией, которая производит фарфоровые изделия народного художественного промысла гжель. Она располагается в деревне Турыгино Раменского городского округа. Гжель была названа в честь одноименного села в Московской области, где она и возникла. Само зарождение народного промысла принято отсчитывать с 1339 года.

Проект «Активное долголетие» в Щелкове активно развивает туристическое направление. Участники проекта поделились, что поездка оставила им незабываемые впечатления.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.