Долголеты Дмитровского округа приняли участие в акции «Сад Победы»

Участники программы «Активное долголетие» из Дмитрова с огромным энтузиазмом приняли участие в экологической акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Великой Победы. Эта акция стала не только прекрасной возможностью внести свой вклад в озеленение города, но и важным моментом для почитания памяти тех героев, которые сражались за Родину и отдали свои жизни ради свободы и мира. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

В рамках данной акции было высажено более 50 деревьев. Липы, которые теперь украшают улицы Аверьянова и Архитектора Белоброва, появились благодаря совместным усилиям участников программы «Активное долголетие» и неравнодушных жителей города. Каждый из них осознавал важность своего вклада в это общее дело, которое объединяет людей разных поколений.

«Сад Памяти» символизирует связь поколений и служит напоминанием о подвиге тех, кто защищал нашу Родину в трудные времена. Каждый новый саженец, который был высажен в ходе акции, представляет собой шаг в будущее, а также сад, выращенный в благодарность за мирное небо над головой.

«Это не просто деревья, это символы нашей благодарности и уважения к тем, кто боролся за нас», — прокомментировала свое участие в акции участник программы «Активное долголетие» Мария Васильевна Шаповалова.

Акция «Сад Памяти» стала не только экологическим мероприятием, но и важным культурным событием, которое укрепило дух единства и взаимопомощи среди участников программы и всех жителей города.

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