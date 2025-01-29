Долг Google перед российскими телеканалами достиг 1,8 дуодециллионов рублей

Это долг, накопившийся у корпорации к 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.

Отмечается, что сумма штрафа удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено.

В конце октября 2024 года стало известно, что несколько российских телеканалов подали иск к Google на сумму два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на YouTube. Стоит отметить, что ундециллион представляет собой число с 36 нулями.

К числу пострадавших, выступающих в качестве третьих лиц в этом деле, относятся такие телеканалы, как «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего в иске фигурируют 17 телеканалов.

Кроме того, 30 сентября московский суд уже наложил на Google штраф в размере 3,5 миллиона рублей за аналогичное нарушение, связанное с удалением запрещенного контента.