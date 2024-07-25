Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии здоровья актрисы

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая в прошлом году отпраздновала 85-летие, чувствует себя «по возрасту». Подробнее об этом рассказала дочь артистки Ольга, сообщает NEWS.ru .

Женщина отметила, что ее звездная мать благодарна всем, кто волнуется за нее. По словам Ольги, настрой у Лидии Николаевны оптимистичный.

«Передает привет всем, кто за нее переживает, говорит, что „еще поживем“» — поделилась она.

В начале года СМИ распространили информацию, что Федосеева-Шукшина якобы страдает от остеопороза. Звезда фильма «Вам и не снилось…» развеяла эти слухи, отметив, что здоровье ее суставов соответствует возрасту. Федосеева-Шукшина, являющаяся вдовой писателя и режиссера Василия Шукшина, добавляла, что эта болезнь настигает почти каждого человека.