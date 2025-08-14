Дочь бойца СВО попала в центр защиты после фактов насилия над ней

Родственники военнослужащего, пропавшего в ходе специальной военной операции (СВО), заявили о ненадлежащем обращении с его несовершеннолетней дочерью Кирой. По информации Инфо24 , девочка находилась под опекой мачехи из Санкт-Петербурга, с которой отец ребенка вступил в брак после короткого знакомства в интернете.

Тетя девочки Алена сообщила, что отношения отца девочки и его возлюбленной развивались стремительно. От первого онлайн-контакта до свадьбы прошло всего три месяца. После исчезновения мужчины в ноябре прошлого года мачеха начала ограничивать контакты ребенка с родственниками по отцовской линии.

Московские родственники несколько месяцев пытаются получить право опеки над девочкой. В настоящее время ребенок уже изъят из семьи мачехи и находится в социальном учреждении. После заключения брака мужчина назначил новую жену опекуном своей дочери перед отъездом в зону военных действий. В ноябре связь с ним прервалась, и поведение опекунши изменилось.

Родственники девочки по имени Кира столкнулись с трудностями, когда попытались забрать ребенка на каникулы, хотя в конечном итоге получили согласие. Во время пребывания с семьей девочка сообщила о жестоком обращении со стороны опекунши, включая физическое насилие с использованием различных предметов. По словам тети Киры, обращение в органы опеки не принесло существенных результатов.

После празднования дня рождения Киры ситуация обострилась. Девочка вновь сообщила о психологическом давлении после того, как мачеха заявила, что она не имеет права на праздник из-за участия отца в СВО. Близкие родственники приняли решение взять ребенка под свою защиту и обратились за юридической помощью. В ответ опекун заявила о похищении девочки.

В настоящее время девочка направлена в социальный центр, где, по словам тети, находится уже более двух недель и переживает сильное психологическое потрясение. Семья, в том числе представители старшего поколения, выражает тревогу за здоровье девочки и стремится забрать ее домой. Однако возвращение Киры невозможно из-за неопределенного юридического положения отца. По информации источников, в ближайшее время состоится первое судебное слушание по установлению отцовства, процесс которого может растянуться на несколько месяцев. До разрешения ситуации ребенок будет находиться под опекой социального учреждения.