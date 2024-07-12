Встреча в формате выездной администрации прошла в округе Пушкинский

В Новом Пушкино 11 июля прошла встреча в формате «выездной администрации». На территории МБОУ «Образовательный комплекс № 11» на вопросы жителей отвечали глава городского округа Максим Красноцветов, профильные заместители, активисты «Единой России», представители коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основные вопросы касались переселения из аварийного жилья, работы системы канализации, благоустройства, здравоохранения, земельно-имущественных отношений. Было и обращение от участника СВО, оно касалось приватизации жилья. Заявители обратили внимание на отличную организацию мероприятия.

«Очень комфортно. Все в тенечке. Для людей выставили воду. Сначала был ажиотаж, но потом всех усадили, и все ждали и решили свои вопросы. Администрация никуда не уехала, пока не решила все вопросы людей», — сказала жительница округа Пушкинский Татьяна Федотова.

Формат «выездной администрации» востребован у жителей. Встреча продлилась около 4 часов, с личными вопросами к представителям властей округа обратились 79 человек.

«Мы очень довольны, потому что запись в администрацию идет на много месяцев вперед, Именно на „выездную администрацию“ попасть очень здорово — лично пообщаться. Даже если вопрос где-то завис, можно заново приехать, напомнить о себе — это очень удобно», — рассказала жительница деревни Папертники Виктория Забродина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.