Дмитровский округ выбрал водоемы для очистки в 2026 году по программе «100 прудов и озер»

Жители Дмитровского округа определили два водоема для очистки в 2026 году в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер». В голосовании на портале «Добродел» приняли участие более 67 тысяч жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Дмитровском округе планируют очистить озеро Круглое и пруд на безымянном ручье в деревне Ассаурово. Эти объекты выбрали жители округа по итогам голосования на портале «Добродел». Всего в Подмосковье определили 39 водоемов-победителей общей площадью 302 гектара в 20 городских округах.

Очистка водоемов включает удаление плавающей и воздушно-водной растительности, вывоз строительного и бытового мусора, а также ликвидацию аварийно-опасных деревьев. Эти меры направлены на улучшение санитарного состояния территорий и создание комфортной среды для отдыха.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поблагодарил жителей за активность и отметил, что выбранные объекты действительно нуждаются в очистке. Ранее округ уже участвовал в программе: в 2024 году были очищены два водоема в Бунятино и Рогачево, а в 2025 году — Синьковское водохранилище. Также по муниципальной программе в 2024–2025 годах проведена очистка прудов и русел рек, в том числе Внуковского пруда по программе «Чистый берег».

Проведение подобных голосований позволяет совместно с жителями определять приоритетные направления экологической работы в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.