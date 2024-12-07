Дмитровские спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП

В районе деревни Каменка на Рогачевском шоссе (26 км) произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали водители транспортных средств, один из которых оказался зажат в автомобиле, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Спасатели «Дмитровспас» незамедлительно прибыли на место происшествия и совместно с сотрудниками скорой медицинской помощи оказали пострадавшему первую помощь. У мужчины была предварительно диагностирована травма позвоночника. Благодаря высококвалифицированным действиям спасателей, пострадавший был извлечен из автомобиля с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента и оперативно транспортирован в автомобиль скорой помощи.



Второй водитель смог выбраться из машины самостоятельно. Его также транспортировали в медицинское учреждение сотрудники скорой помощи.



Заместитель главы Дмитровского округа Лилия Корнакова отметила организованную работу спасателей «Дмитровспас» в чрезвычайной ситуации, которые проявили высокий уровень профессионализма и слаженности действий.

«Дмитровспас» продолжает демонстрировать свою преданность делу и высокие стандарты в сфере оказания помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.