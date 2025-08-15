Дмитровская молодежь погрузилась в атмосферу XIX века

Улицы Дмитрова на один день превратились в живую книгу истории — молодежь и активисты Движения Первых отправились в увлекательный квест, чтобы погрузиться в атмосферу XIX столетия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Маршрут охватил 10 исторических локаций, где участников встречали костюмированные персонажи того времени. Вместе они разгадывали загадки, связанные с судьбами видных политических деятелей Петра Кропоткина и Дмитрия Милютина, поднимались на древний вал, раскрывали тайны памятников на Кропоткинской улице и погружались в быт священномученика Серафима Звездинского.

«Благодаря таким мероприятиям молодежь видит, как тесно переплетены прошлое и настоящее, и понимает, что история — это не просто даты в учебнике, а судьбы людей, которые меняли наш город и страну,» — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Проект реализован благодаря совместным усилиям Музея-заповедника «Дмитровский кремль», Волонтёров Подмосковья и активной молодежи Дмитровского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.